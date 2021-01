Pecci: “Antenne dritte aspettando il vero Barrow”

Intervistato da Repubblica, l’ex rossoblù Eraldo Pecci ha commentato le recenti prestazioni del Bologna, una chiacchierata a tutto tondo su ambizioni, mentalità ed esigenze di mercato.

“Dopo sabato bisogna tenere le antenne dritte e non c’è stata reazione dopo i gol. Ho visto tanto possesso palla ma non c’erano sbocchi. Centravanti? Palacio non lo è, ma i migliori in A non si possono prendere. Se hai uno come Lukaku fai tanti punti in più. Subendo così tanti gol bisogna segnare ma gente da doppia cifra non ce n’è, invece servirebbe”.