Repubblica-Orsolini & Soriano caccia a Euro 2021

La rincorsa al prossimo Europeo da parte dei due rossoblù è tanto doverosa quanto complicata. Per più motivi. La concorrenza è folta ed entrambi sanno di dover scalare tante posizioni per finire tra i magnifici 23.

Soriano l’ha iniziata benissimo perché al suo classico repertorio ha aggiunto i gol, ma nel suo ruolo, quello del centrocampista, la concorrenza è agguerrita più che mai: Jorginho, Verratti, Barella, Locatelli, Sensi, Cristante, Tonali oggi gli sono tutti davanti. Orsolini sta vivendo un momento molto più delicato, il suo rendimento è calato, ma è comunque un’ala capace di segnare 16 gol negli ultimi due campionati di A. Anche lui davanti ha diversi nomi nelle gerarchie: Chiesa, Bernardeschi e Berardi, ma anche Kean, El Shaarawy e se dovesse recuperare in tempo anche Zaniolo. Per i due giocatori rossoblù, in una squadra che ha incassato 5 ko in 7 partite, emergere sarà ancor più difficile.

Fonte-Repubblica