Repubblica- Orsolini e Soriano pesano e Da Costa non prende gol

Nonostante una partita di Coppa Italia contro una squadra di B, sono stati diversi gli spunti che Bologna–Reggina ha offerto.

In primis la prestazione positiva di Soriano e Orsolini, che subentrando dalla panchina hanno cambiato le sorti dell’incontro. Bene anche Vignato, autore del gol che ha stappato la gara. Si è mosso discretamente anche Dominguez, schierato nella mediana a due. C’è chi invece non ha sfruttato l’occasione di mettersi in mostra, soprattutto i vari Sansone, Kingsley, Baldursson, Denswil e Santander, quest’ultimo condizionato da una contusione al ginocchio e uscito anzitempo. Deficitaria anche la prestazione di Barrow, entrato nel secondo tempo proprio al posto del Ropero ma ancora poco concreto sotto porta. Infine tra le buone notizie il fatto di non aver subito gol, con Da Costa che ha sigillato la porta rossoblù dopo trentanove partite consecutive in cui il Bologna subiva almeno una rete.