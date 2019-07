Repubblica – Ora bisogna vendere

Comincia adesso in casa Bologna, la partita forse più delicata in sede di calciomercato: il capitolo cessioni. I rossoblu hanno una lunga lista esuberi da piazzare, che potrebbero regalare agli emiliani un tesoretto da poter reinvestire nel centrocampista, tanto desiderato da Mihajlovic. La lista partenti felsinea comprende: Calabresi, Nagy, Donsah e Falcinelli, insieme a Rizzo e Crisetig, i due giocatori non partiti per Castelrotto.

Su Nagy c’è l’interesse del Lecce, mentre Donsah ha richieste all’estero. Calabresi potrebbe essere ceduto in prestito all’Hellas Verona, mentre sono più complicate le cessioni di Falcinelli, Rizzo e Crisetig. Krejci invece, se non dovesse arrivare un terzino mancino, potrebbe restare come vice-Dijks.