Repubblica – Oggi alle 16.30 amichevole col Feralpi Salò

Oggi i rossoblù termineranno il ritiro con l'amichevole contro i lombardi

Il test match segnerà la fine del ritiro, con la squadra che da martedì sarà già al lavoro a Casteldebole. Alla ripresa, ci sarà Svanberg, mentre nel corso della settimana arriveranno anche gli altri nazionali: Medel, Dominguez e Skov Olsen. Oggi i rossoblù giocheranno ancora col 4- 1- 4- 1, con Schouten davanti alla difesa, Soriano e Vignato mezzali, Orsolini e Sansone esterni alti e Santander come terminale offensivo. In difesa, confermata la coppia di centrali Bonifazi e Soumaoro, mentre i due terzini saranno De Silvestri a destra e Dijks a sinistra. In porta giocherà Bardi, complice l'assenza di Skorupski, tornato in città per curare un problema alla spalla che si trascina dall'Europeo.