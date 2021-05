Repubblica – Non solo Amey. Quei ragazzi in viaggio che non sfondano

Da Cangiano a Corbo da Valencia a Kingsley, per ora solo delusioni. Attesa per Lappalainen

Sono infatti tanti i giovani rossoblù in prestito che stanno facendo male, a cominciare dal terzetto Corbo, Cangiano e Sarr ad Ascoli: tutti e tre sono in prestito con diritto di riscatto e controriscatto, ma dal capoluogo marchigiano fanno sapere che sul da farsi non s’è ancora ragionato. Niente playoff per la Reggina di Kingsley e Okwonkwo, anche loro comprimari in B. Anche in famiglia al Montreal, dove il Bologna ha parcheggiato il portiere Breza, il difensore Binks e l’esterno Lappalainen, le cose non vanno meglio. Per tutti e tre il prestito canadese è stato rinnovato al 31 dicembre 2021, segno che dopo due anni non sono ancora ritenuti pronti a incidere in Italia. È già rientrato Juwara, sacrificato in estate col prestito al Boavista e tornato già a gennaio a Bologna. Di certo non ha mai inciso Valencia, colombiano arrivato nel 2017 e finito nel dimenticatoio. Quando il Bfc lo prese si disse che l’aveva soffiato alla Juve. Che al posto suo acquistò allora il quasi coetaneo Orsolini.