Repubblica – Nemmeno tre gol bastano per vincere

Tre gol segnati eppure zero punti portati casa. Bologna-Sassuolo è l’esempio perfetto della situazione in casa Bologna, squadra capace di giocare a calcio, di offrire qualità e di segnare, ma anche di rovinare tutto con una fase difensiva in netta difficoltà.

‘Nemmeno tre gol bastano più per vincere – si legge in prima pagina su Repubblica – Rossoblù indifendibili e terzultimi in classifica. Difesa a braccia alzate, il Sassuolo rimonta e passa’, l’analisi del quotidiano. Nelle pagine interne anche un focus su Riccardo Orsolini e Sinisa Mihajlovic: “Orso a nervi tesi, non c’è più feeling con Sinisa’ – scrive Repubblica – Il 3-1 e quel gesto a zittire pubblico e panchina’. Mihajlovic risponde: “Sì ma non c’era nessuno…”.