Repubblica-Nè Covid, nè Brexit: l’ultima con la porta chiusa con un mondo diverso

Il mondo aveva un’altra faccia l’ultima volta che il Bologna non riuscì a subire gol in campionato.

Era il 25 settembre 2019 e da quel momento, per 38 partite consecutive, la continuità delle reti incassate ha superato due tornate di premi Nobel, quattro modelli di Iphone, la riduzione dei parlamentari in Italia e l’ascesa di Greta Thunberg. Ma soprattutto la pandemia era raccontata solo nei film più catastrofici e il Regno Unito faceva ancora parte dell’Unione Europea. E pure il mondo Bologna è cambiato parecchio. L’allora linea difensiva, davanti a Skorupski, recitava: Tomiysasu, Denswil, Bani e Krejci. Ad oggi gli ultimi due nomi sono stati ceduti e Denswil è stato relegato in panchina. L’unico titolare rimane il giapponese, dirottato ora al centro della difesa.

Fonte-Repubblica