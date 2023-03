Repubblica – Motta pensa a Medel e Zirkzee per affrontare la Lazio

Da Arnautovic, i balottaggi per sabato sera e il premio del miglior allenatore della Serie A. Sono diversi i temi toccati da Motta nel prepartita contro i biancocelesti. A partire dal rapporto – presunto – incrinato con l'austriaco. Thiago non ammette altre parole che non siano le sue. «Non c'è nessun problema, chi mette in giro queste voci non vuole il bene del Bologna». Tutto smentito e allontanato prontamente. Eppure si profila un'altra panchina per Marko: si giocano il posto Zirkzee e Barrow per la maglia da punta centrale. Per Orsolini si profila una panchina precauzionale per un problema muscolare portato dietro da un mese. Per quanto riguarda Medel, il cileno dovrebbe riprendersi il posto in mediana al fianco di Schouten, con Moro in panchina. Non è scontato che Soumaoro tolga il posto a Sosa, nonostante gli errori con il Torino.