Repubblica – Mihajlovic popstar a Sanremo, ma è stato presentato come amico di Ibra

Quando Mihajlovic è apparso sul palco di Sanremo, gli italiani sintonizzati sul Festival erano nove milioni e 129 mila.

Quando è uscito di scena erano otto milioni e 584 mila. Un simile fenomeno mediatico nazional- popolare il Bologna non lo ospitava dai tempi di Roberto Baggio. Sono entrambe figure da gran varietà. Sinisa è un personaggio dello star system che solo incidentalmente allena il Bologna: a Sanremo, dov’è stato spigliato e simpatico, l’hanno chiamato come amico di Ibrahimovic e come sportivo guarito dalla leucemia. Il Bologna è stato nominato da Miha solo quando si è parlato della possibilità dello svedese di venire a giocare in rossoblù. Quando è entrato non è stato presentato come allenatore del Bfc, ma come sportivo amico di Zlatan. Così come il Divin Codino, Mihajlovic fa storia a sè: la sua popolarità e la sua vita sotto i riflettori non dipendono certo né dal curriculum come allenatore né tantomeno dal Bfc. E viceversa.

Fonte-Repubblica