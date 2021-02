Bologna – Mihajlovic ripesca Orsolini per la sfida al Sassuolo

Stasera per il Bologna e Sinisa Mihajlovic ci sarà un match importante, contro una squadra che ha ben 10 punti in più dei rossoblù. Sfida succosa, considerando la filosofia di gioco dei due tecnici.

Due allenatori, Roberto e Sinisa, accumunati dalla voglia di far sempre la partita e di imporre un identità chiara alle proprie squadre. Un Mihajlovic che stasera ritrova dopo la squalifica Matias Svanberg, così come dovrebbe ritrovare una maglia da titolare Riccardo Orsolini, subentrato nelle ultime due gare. Per il resto, confermata la formazione che ha pareggiato con il Benevento. Nel Sassuolo mancheranno Bourabia e soprattutto Boga. L’unico dubbio è pare quello fra Chiriches, non al meglio, e Marlon. In mezzo favoriti Locatelli e Obiang oppure Magnanelli. Arbitrerà La Penna, un fischietto sotto la cui direzione di gara in cinque precedenti in A il Bologna non ha mai colto i tre punti.

