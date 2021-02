Repubblica – Mihajlovic pronto per Sanremo: è giovedì 4 la serata giusta

Sanremo, per uno come Mihajlovic, è una affascinante ribalta, non certo un problema da gestire.

Una volta superato lo scoglio della malattia, il tecnico serbo s’è scoperto personaggio a tutto tondo. Richiesto dappertutto, non più solo per spiegarele sue punizioni o la guerra dell’ex Jugoslavia, ma per dare un messaggio di speranza su come s’affronta un calvario, uscendone dopo aver convissuto col dolore. La partecipazione, insieme all’amico Ibra, non è poi così sorprendente. A differenza dello svedese, Sinisa non sarà presente tutta la settimana, ma solo un giorno. Da quanto trapela in Riviera e confermano al Bfc, l’appuntamento dovrebbe essere per giovedì 4 marzo. O al limite venerdì 5. Altro spazio non ce n’è, visto che il Festival comincia martedì 2 e si conclude sabato 6: i rossoblù il 3 sono a Cagliari e partiranno per la Sardegna il giorno prima, dopodiché il 6 dovranno raggiungere Napoli per la trasferta dell’indomani.

Fonte-Repubblica