Repubblica – Mihajlovic, la sfida finale “Vinciamo per noi”

Sinisa non fa sconti alla Juve e vuole vincere: questa gara potrebbe decidere anche il futuro di alcuni giocatori

Potrebbe essere l'ultima sfilata in rossoblù di Rodrigo Palacio, che da domani penserà a cosa fare l'anno prossimo. Non ci sarà invece l'altro veterano a rischio addio, ovvero Danilo, ancora acciaccato. Mihajlovic ha parlato con entrambi, e non gli ha garantito un ruolo centrale per la stagione che verrà. A loro comunque spetterà la decisione finale. Gara decisiva anche per gli uomini mercato: per Tomiyasu, Schouten, Svanberg e Orsolini sarà una bella vetrina anche sotto questo aspetto. Prima di pensare al futuro, però, Mihajlovic vuole tutti concentrati sul presente, con l'obiettivo di vincere per il Bologna e per i tifosi, senza fare favori a nessun'altro invischiato nella lotta Champions al pari della Juve.