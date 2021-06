Repubblica – Mihajlovic, il giorno del giudizio: oggi il vertice per continuare o no

Nessuna offerta per ora al tecnico serbo, che a Bologna ha ancora due anni di contratto a 2 milioni a stagione

Intanto, da Roma sponda Lazio arrivano notizie che il presidente Lotito stia provando a chiudere con Maurizio Sarri, come successore di Simone Inzaghi sulla panchina biancoceleste. Sinisa sperava che una società con ambizioni superiori a quelle del Bologna potesse chiamarlo ma, visto la stagione non esaltante con i rossoblù, il tecnico serbo di offerte concrete non ne ha ancora ricevute. Al momento l'unica strada sembrerebbe quella di rimanere sotto le Due Torri, dove ha ancora due anni di contratto a due milioni netti a stagione. Se si deciderà di onorare il contratto, ecco che bisognerà iniziare a parlare di mercato. Dopo aver dato l'addio a Da Costa, Danilo e Palacio, due di questi tre titolarissimi del Bologna dell'anno scorso, bisognerà sostituire i partenti con giocatori in grado di essere titolari. Il primo nome rimane quello di Marko Arnautovic, che sarebbe il tipo di centravanti che Sinisa vorrebbe per l'anno prossimo.