Repubblica – Mihajlovic festeggia la sua rinascita

Il mister invita a cena sui colli squadra, dirigenti e staff per celebrare il suo "secondo" compleanno

Mihajlovic a Bologna ha combattuto una delle battaglie per lui più importanti, quella contro la leucemia, e l'ha vinta; per questo il suo legame con questa squadra e con questa città è una cosa che va oltre il calcio. Secondo Repubblica, Mihajlovic avrebbe organizzato una grande cena con la squadra e tutti i lavoratori di Casteldebole, dai magazzinieri fino ai dirigenti, per celebrare il suo compleanno: non i suoi 53 anni, ma i suoi 2 anni, perché in questo periodo nel 2019, gli veniva fatto il trapianto del midollo, cosa che è stata da lui considerata come una rinascita, una nuova vita cominciata qui a Bologna, dove, ha continuato ad allenare persino dalla sua isolata camera ospedaliera, non abbandonando mai né la squadra, e non essendo mai abbandonato dalla gente che gli ha sempre manifestato vicinanza. Adesso tutti potranno godersi il momento, tra la buona salute di Sinisa, la vittoria nell'ultimo turno e una classifica che vede i rossoblù nella parte sinistra, a pari punti con la Juventus, lì dove dovrebbe essere e dove Sinisa la vuole.