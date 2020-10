Mihajlovic si nega al mercato: “Mandzukic? Dovrei aspettare…tutti devono dare di più”

Mihajlovic in conferenza stampa vota no a una punta per sostituire Santander, bocciando di fatto Mandzukic:

“Non è che non mi serva, ma non lo voglio, dovrei aspettare che arrivi, poi due mesi per farlo tornare in forma ed è già gennaio: non mi interessa comprare tanto per comprare” stilettando poi il governo: “Quando si è in difficoltà non bisogna lasciarsi prendere dall’ansia, restare lucidi e fare cose con la logica. Non facciamo come il governo che fa i decreti a c… di cane”.

Sinisa parla poi dei suoi ragazzi: “Loro hanno avuto la pappa pronta e allora è difficile esser maliziosi, io sono cresciuto per strada. Devono crescere come uomini e cresceranno come calciatori”. Sulla partita contro il Cagliari, il mister non potrà inventarsi granchè: “Di sicuro abbiamo poca scelta, dei cinque cambi possibili ce ne bastano due”, parole dette prima di sapere degli stop di Mbaye e Sansone. Infine c’è la questione difesa: “Abbiam fatto di tutto per farcene fare uno anche lì, fosse stata Serie A ne avremmo presi due, ho visto disattenzioni che non devono accadere, soprattutto sul 2- 0, con tanti titolari dentro”.

Fonte-Repubblica