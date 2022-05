Repubblica – Mihajlovic è tornato

Il tecnico ieri ha diretto l’allenamento

Dopo 35 giorni di ricovero il tecnico serbo non ha voluto attendere ancora per tornare dai suoi giocatori. Quando a fine marzo Mihajlovic era stato costretto a lasciare la squadra l'obiettivo decimo posto sembrava utopia: adesso, dopo sei risultati utili consecutivi, la parte sinistra della classifica è distante soltanto quattro punti ed è quindi alla portata dei rossoblù. Domenica il Bologna scende in campo al Penzo contro il Venezia, squadra già quasi matematicamente in Serie B, e Sinisa scalpita per esserci. I medici non sono del tutto convinti della bontà di questa scelta ma al tecnico serbo è stato garantito uno spogliatoio sanificato a parte e occuperebbe il suo posto in panchina dotato di mascherina. Intanto ieri l’allenatore rossoblù è stato premiato dalla Lega come tecnico del mese di aprile: lo riceverà il 15 maggio prima di Bologna-Sassuolo.