Repubblica – Mihajlovic e i tifosi: oggi l’incontro per chiarirsi su tutto

Nella giornata di oggi ci sarà l’incontro chiarificatore tra gli ultras e Sinisa Mihajlovic.

Il tecnico serbo, inizialmente non convinto della necessità di questo chiarimento perchè reputava le frasi dette non gravi e in buona fede, è stato spinto dalla società al confronto che i tifosi chiedevano prima del match di sabato sera con il Sassuolo. Non solo, ma oggi si incontreranno anche Fenucci, Sabatini e l’associazione Futuro Rossoblù. Si tenterà dunque di gettare acqua sul fuoco del cosiddetto “Pullmangate”, e concentrarsi per il prossimo match al Mapei. Intanto da Casteldebole emergono delle novità per la probabile formazione di sabato: recuperati Soriano e Schouten, si candida Poli per una maglia da titolare affianco all’olandese in mediana. A destra confermato il ballottaggio Skov Olsen–Orsolini, ma l’esterno azzurro sembra leggermente favorito.

Fonte-Repubblica