Repubblica – Mihajlovic chiede rinforzi. Skov Olsen può partire in prestito

Il tecnico serbo chiede innesti per migliorare la rosa

Per continuare su questa strada Mihajlovic chiede rinforzi per ampliare la rosa. Il tecnico serbo vorrebbe un laterale destro da utilizzare come vice De Silvestri, un centrocampista completo utile a dare il cambio a Dominguez e Svanberg e un vice-Arnautovic. Per il terzino e il centrocampista la società sta valutando varie opzioni mentre per l’attacco piacciono Bonazzoli e Zaza. Il Bologna però deve pensare anche al mercato in uscita: certamente ci sono degli esuberi da piazzare. Per il momento la dirigenza non sembra intenzionata cedere Santander, nonostante Mihajlovic abbia dimostrato di non credere troppo in lui. Idea diversa per SkovOlsen il quale potrebbe partire in prestito.