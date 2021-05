Repubblica – Mihajlovic cerca squadra ma non la trova, il Bologna lo aspetta

L'ipotesi Lazio si è raffreddata: domani il tecnico è atteso in città, ci sarà un incontro tra le parti

L'ipotesi di una permanenza di Sinisa Mihajlovic prende sempre più piede a Casteldebole, visto anche il raffredarsi della pista Lazio per il tecnico serbo. Domani ci sarà un summit tra l'allenatore e i dirigenti rossoblù, per capire il suo futuro e iniziare a pianificare la prossima stagione.

A meno che Sinisa non si conceda altre 48 ore di tempo, in attesa di una risposta della Lazio. Che stia cercando un'altra sistemazione è evidente, ma questo non preoccupa il Bologna. Nemmeno la possibilità che al vaglio del prossimo campionato si presenti un allenatore poco motivato e con la testa altrove. Lo scenario cambierebbe in caso di chiamata della Lazio, anche se in questo momento Lotito sembra puntare forte su Sarri. Se il presidente biancoceleste scegliesse però Sinisa, scatterebbe il piano B del Bologna, che però è ancora un'ipotesi: tra i nomi circolati, Giampaolo, Mazzarri, Ranieri, Gotti e anche Pirlo e De Rossi.