Repubblica-Mihaijlovic: “Vittoria positiva, la prestazione no”

Dopo una vittoria molto importante dal punto di vista della classifica, a fare notizia sono le dichiarazioni di Sinisa Mihaijlovic.

Intervenuto nel post partita, l’allenatore rossoblu chiede di più e non è soddisfatto di quanto fatto dai suoi. Dopo un brutto primo tempo sono stati gli sprazzi di Orsolini e Barrow a ridare linfa ad una squadra apparsa stanca e con poche idee. Non è quindi il risultato l’unica cosa che conta, la prestazione può e deve essere convincente, per portare avanti un progetto che vede i colori rossoblu sempre più vicini all’Europa.

Mihaijlovic non ha risparmiato nessuno, dedicando alcune delle sue parole proprio a Barrow e Orsolini, volendo specificare come il posto all’interno della squadra non sia per niente scontato e come ci sia ancora tanto da lavorare per raggiungere grandi traguardi:

“Non ho trovato una squadra cattiva, mi aspetto molto di più. L’atteggiamento era giusto ma abbiamo sbagliato troppi palloni. La vittoria è meritata ma sappiamo di poter fare molto meglio: tecnicamente non siamo ancora al nostro livello, spero che con il tempo riusciremo a giocare bene. I quattro mesi di pausa ci hanno penalizzato, non potendo giocare neanche amichevoli. I dati sono ottimali sotto il profilo fisico ma bisogna ritrovare gli spazi giusti.

Barrow? Non ci mette la cattiveria giusta, è dura farlo giocare se non si lascia migliorare”.

Fonte: La Repubblica