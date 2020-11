Bologna – Uomini contati col Napoli

Nella giornata di ieri il Bologna ha perso in un colpo solo sia Ibrahima Mbaye che Nicola Sansone, vittime di guai muscolari con prognosi di recupero di circa tre-quattro settimane per entrambi. Infortuni che si aggiungono ai vari Mitchell Dijks, Skov Olsen, Andrea Poli e Federico Santander, con quest’ultimo che non tornerà prima di febbraio.

A Casteldebole si auspica di recuperare Gary Medel, con il cileno che tuttavia non vede il campo da un mese e difficilmente tornerà subito disponibile dal primo minuto. Scelte obbligate dunque per domenica contro il Napoli: davanti a Skorupski; il quartetto difensivo sarà formato da De Silvestri, Tomiyasu, Danilo e Hickey; Svanberg e Schouten in mediana; Orsolini, Soriano e Barrow dietro all’eterno Palacio, con l’argentino ha sempre giocato titolare da inizio campionato, saltando appena cinquanta minuti in totale.

