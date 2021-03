Repubblica – Maietta: “Crotone è casa mia, ma Bologna è la mia città. Il salto di qualità è vicino”

Intervistato da Repubblica, Mimmo Maietta è il doppio ex della sfida delle 15 allo Scida tra Crotone e Bologna. Due piazze che rappresentano una parte di carriera del difensore, a cui è rimasto legato tuttora. Si parte proprio dal significato di questa partita:

“Crotone è stata casa mia, e a Bologna spero sempre di tornare, non solo perché mio figlio, che non ha neanche quattro anni, già tifa rossoblù. E’ una città che sento mia, un club che ha davvero grandi potenzialità, con un presidente come Joey Saputo. I calabresi faticano, è inevitabile che siano là in fondo, però hanno battuto il Torino, e poi c’è quel Simy che tanti criticano, ma che ha segnato 12 gol. Anche se io Cosmi, dopo l’esperienza negativa nella sua Perugia, non l’avrei preso, ma non lo dico solo perché sono amicissimo di Stroppa, con cui giocai pure ad Avellino. Non avrei stravolto così”.