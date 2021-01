Repubblica – Le possibili cifre dell’affare Swiderski

La trattativa tra Bologna e Paok Salonicco per Karol Swiderski è ormai partita. Le alternative per i rossoblù stanno sfumando, ed ecco dunque che Bigon e Sabatini sembrano aver virato con decisione sul centravanti polacco.

Per caratteristiche potrebbe essere il profilo giusto per il gioco di Mihajlovic, oltre che rientrare perfettamente nella politica della società: è giovane ma già affermato, mentre dal punto di vista tecnico è un “nove” di stazza ma anche di movimento, mancino con una buona tecnica e segna soprattutto in area. Rimangono due incognite al momento: la prima è l’inserimento di altri club (Hertha Berlino e Trabzonspor) sul giocatore, e la seconda è il giudizio tecnico di Sinisa Mihajlovic.