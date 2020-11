Repubblica – L’antitrust contro 9 squadre di Serie A

L’Antitrust ha messo nel mirino 9 squadre di serie A perchè ha accertato l’esistenza di clausole vessatorie nell’acquisto dell’abbonamento annuale e del biglietto per la singola partita.

Le 9 squadre sono Atalanta, Cagliari, Genoa, Inter, Lazio, Milan, Juventus, Roma e Udinese. L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato spiega che non sono riconosciuti i diritti dei consumatori a ottenere il rimborso di quota parte dell’abbonamento o del singolo titolo di accesso in caso di chiusura totale o di parte dello stadio. Il rimborso dovrebbe essere assicurato in tutti i casi, sia quelli imputabili direttamente alla società, sia quelli che prescindono dalla responsabilità di quest’ultima.

Fonte: Repubblica