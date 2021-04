Repubblica – L’algoritmo che spaventa capitan Terzi

Il centrale vinse il titolo Allievi col Bfc nel 2001. Ora è il leader dei liguri, ma il suo futuro è in un pc

Il trentasettenne ha perso il posto da titolare, ma le sue 212 presenze con lo Spezia parlano chiaro di quanto sia stato importante per il club. Terzi esordì in A proprio con il Bologna nel 2002, e indossava la fascia al braccio nella promozione in A del 2008, con Arrigoni in panchina. Ma è Stefano Pioli che l'ex centrale rossoblù non smette di ringraziare: "A Bologna vincemmo lo scudetto con gli Allievi nel 2001, mi diede la consapevolezza che sarei potuto diventare un giocatore". Per lui, era maturata l’idea di cominciare una nuova avventura da dirigente, ma nel frattempo Volpi ha ceduto il club alla famiglia del finanziere americano Platek, che sul mercato si avvale dell'analista Andrew Ramsey. Il 29enne statunitense si avvale di un logaritmo per analizzare ogni singolo giocatore. Secondo l’algoritmo, Terzi non è più fondamentale. Ma capiremo presto se il suo futuro sarà in Liguria ancora da giocatore o meno, perché della squadra che salì in A quella formidabile estate del 2020, lui resterà sempre il capitano.