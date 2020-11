Mercato – L’agente di Barrow: “Lo vuole il Dortmund”

Sirene dalla Bundesliga per Musa Barrow. Come dichiarato ieri dal suo agente Luigi Sorrentino a Radio1909, sul gambiano ci sarebbe un forte interessamento del Borussia Dortmund:

“Si sono già fatti vivi quest’estate, ma ora è presto per parlare di qualsiasi cosa”. Il suo agente ha poi parlato di Musa come ragazzo: “Barrow non soffre le aspettative”, ha aggiunto, “il primo anno di Primavera all’Atalanta lui sbaglia tre gol contro la Fiorentina, uno più facile dell’altro. Noi eravamo esterrefatti, lui ci disse ‘vedrai che settimana prossima ne faccio due’. E andò esattamente così”.

Fonte-Repubblica