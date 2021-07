Repubblica – Udoh ha firmato. Markovic a Belgrado

Ufficiale il centro nigeriano, mentre il play serbo torna alla Stella Rossa

Per lui un contratto fino al 2023. Prenderà il posto di Julian Gamble come centro titolare della V Nera. Classe 1987, Udoh ha disputato oltre 400 partite in Nba e vinto con la squadra turca del Fenerbhace l’Eurolega nel 2017 e il titolo di Mvp. Oltre a Gamble, i bianconeri stanno per salutare anche Stefan Markovic, vicino al ritorno a casa alla Stella Rossa Belgrado.