Repubblica – La strana settimana del Bologna

La partita di Napoli ha risvegliato un po' la speranza in casa Bologna ma la settimana è rimasta turbolente. I sedicesimi di Coppa Italia sarebbero stati in condizioni normali un intermezzo dal fascino ridotto, non per il Bologna di oggi con Motta alla ricerca della prima vittoria della sua gestione. Ma il clima resta teso anche parecchi giorni dopo l'incontro tifosi-squadra. Ieri lo striscione a firma Curva Andrea Costa nei confronti di Saputo 'dove diavolo sei, signor presidente?' dopo la decisione di rimanere in Canada per via dei playoff del Montreal Fc contro New York. Lo stesso Thiago Motta ieri ha ammesso di non aver parlato recentemente con Saputo.