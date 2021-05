Repubblica – La favola dei Vignato

Il trequartista rossoblù si candida con ottime chance per una maglia sabato contro l’Udinese. Samuele in campo col Chievo ieri nel finale contro la Cremonese

Momento d'oro per la famiglia Vignato .

Il grande dei due fratelli, Emanuel, domenica è stato il protagonista di Bologna-Fiorentina con tre assist. Samuele, il più piccolo classe 2004, ha esordito ieri in B con il Chievo entrando nei minuti finali contro la Cremonese. Per un Vignato che si è appena affacciato alla B ce n’è uno che sta scoprendo la ribalta della A. La sua prestazione domenica è stata esaltante, condita da almeno quattro giocate offensive da applausi. Sabato pomeriggio alla Dacia Arena tornerà a disposizione Schouten, che ha scontato la squalifica. Ma Vignato scalpita per trovare una maglia da titolare, ed è probabile che Mihajlovic lo accontenti, sacrificando uno tra l'olandese e Svanberg. Emanuel, da inizio anno, è stato titolare già otto volte e sabato potrebbe trovare la nona