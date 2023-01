Repubblica – La complicata storia tra Motta e lo Spezia

Come ricorda Repubblica, la storia tra l'allenatore e la società ligure nasce due estati fa. Lo Spezia veniva dal ciclo targato Vincenzo Italiano, ingaggiato in quel periodo dalla Fiorentina. Il club era in una situazione finanziaria difficile, tanto da non poter operare sul mercato. Thiago Motta fu il prescelto e seppe calarsi nella realtà spezzina nel migliore dei modi, continuando nel solco tracciato da Marino e Italiano. I rapporti con la dirigenza, però, non furono mai idilliaci. Prima di Natale arrivò una sfida decisiva per il futuro del tecnico: la trasferta a Napoli. Lo Spezia non vinceva da dieci partite e andava ad affrontare il Napoli in una situazione pessima. Da lì la svolta: vittoria a Napoli, vittoria a Marassi col Genoa, vittoria a San Siro in quella sfida impressa nella memoria col Milan per 1-2, vittoria in casa con la Samp. Tutto questo valse a Motta il premio di allenatore del mese di gennaio della Lega Calcio. A fine stagione arrivò una salvezza abbastanza agevole con 36 punti e il sedicesimo posto in classifica. Questo non bastò per continuare il progetto sportivo assieme. Probabilmente mancava il feeling personale tra le parti in causa.