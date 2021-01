Joe Tacopina, nuova avventura: dopo il Venezia ecco il Catania

Da sabato, Joe Tacopina è il nuovo presidente del Catania.

L’ex numero uno rossoblù, dopo l’esperienza durata cinque anni con il Venezia, dove ha portato il club lagunare dalla D alla B, è pronto a iniziare la nuova esperienza con i siciliani, che attualmente militano in serie C. Tacopina è alla quarta esperienza con un club italiano dopo Roma, Bologna e Venezia. Gli accordi prevedono l’acquisto del 100% del club etneo e subito l’avvocato di New York ha posto l’obiettivo principale della sua nuova avventura: “Voglio la Serie A, le parole di Joe.