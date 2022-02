Repubblica – Il tridente come arma per battere lo Spezia

Mihajlovic pronto a varare il tridente per provare a riaccendere gli entusiasmi della sua squadra

Lunedì contro lo Spezia la posta in gioco sarà altissima soprattutto per Sinisa, che nonostante l'assenza di due titolarissimi come Svanberg e Medel, è pronto a varare il 343 come nuovo modulo per provare a riaccendere gli entusiasmi schierando tre punte, dunque Orsolini, Barrow ed Arnautovic insieme per dare un'impronta più offensiva alla sua squadra per provare a fare la differenza. In mediana accanto a Schouten dovrebbe esserci Soriano, nonostante nelle prove degli ultimi allenamenti sia stato più volte inserito Aebischer, più adatto al ruolo per caratteristiche tecniche ma che ancora non si è inserito e non avrebbe la gamba per partire dal 1' in un match così delicato. Binks si candida a sostituire lo squalificato Medel, mentre Bonifazi e Soumaoro si contendono una maglia. La partita sarà particolarmente sentita anche perché in tribuna sarà vigile Joey Saputo, rientrato in Italia proprio per seguire la squadra ed avere un confronto con allenatore e dirigenza. La tifoseria organizzata invece, dopo gli striscioni di contestazione a Casteldebole, ha preparato un adunanza domenica mattina per sostenere la squadra e mostrare la propria vicinanza alla squadra alla vigilia di un match così importante.