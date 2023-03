Repubblica – Il tifoso della nuova generazione: “Fateci scoprire l’Europa”

I giovani di oggi non hanno mai visto il Bologna in Europa

Redazione TuttoBolognaWeb

I giovani di oggi che ne sanno del Bologna in Europa? Praticamente nulla in presa diretta, tutto passa dai racconti e dai ricordi. Vale per Andrea Fanti, tifoso rossoblù ventenne, voce riconoscibile a Radio1909, intervistato oggi su Repubblica. E' nato nel 2002, esattamente l'anno dell'ultima apparizione rossoblù in Europa in Intertoto contro il Fulham.

"E' una partita che ho sentito citare un milione di volte, tra l'altro in una competizione che non esiste più. Tutto quello che so sull'Europa me lo ha raccontato mia madre che si faceva tutte le trasferte e ha anche visto Baggio. La cosa positiva è che oggi tra i ventenni ci sono molti tifosi rossoblù, ma alle elementari ricordo tanti juventini, milanisti e interisti e andare a scuola il lunedì non era facile

E allora come si fa a tifare per il Bologna per un giovane di oggi? "Secondo me tifare la squadra della propria città è una sorta di dovere civico. Mica è obbligatorio, eh. Però suona meglio dire “sono bolognese e tifo Bologna”. Purtroppo si vive di ricordi, mia nonna a 15 anni aveva in panchina Bernardini, io Donadoni. Non saprei dire in quale Europa finiremo, ma so che prima o poi girerò oltre confine tifando Bfc".