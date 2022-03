Repubblica – Il primo allenamento senza Sinisa e senza i leader

Il Bologna perde la sua leadership: contro il Milan mancheranno Mihajlovic, De Silvestri e Soriano

Dominguez continua a bruciare le tappe per il suo recupero ed ha messo nel mirino come data quella del 11 Aprile contro la Sampdoria, Mbaye è ristabilito, ma il nuovo ingresso in infermeria riguarda Lorenzo De Silvestri, che ha rimediato una lesione al bicipite femorale destro che lo terrà fermo per circa un mese, quindi sicuramente indisponibile per la trasferta contro il Milan, per la quale è in forte dubbio anche Soriano per un pestone. Due assenze, a cui va aggiunta quella del mister, che privano la squadra dei suoi leader carismatici, motivo per cui bisognerà aumentare ancora il livello delle prestazioni per non cadere in situazioni spiacevoli. Intanto sarà Emilio De Leo a dirigere gli allenamenti della squadra e soprattutto a fornire un'immagine e una voce allo staff tecnico di Sinisa in questo periodo senza una guida tecnica, e dovrà anche gestire la squadra in questo ciclo di partite difficili contro Milan, Sampdoria e Juventus, facendo punti per non rischiare di trovarsi invischiati in zona retrocessione.