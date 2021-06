Repubblica – Il momento d’oro di Raspadori, sia con il Sassuolo che con l’Italia

Giacomo, da Castel Maggiore alla Nazionale. Il Bologna lo scartò, il Sassuolo assunse il nonno

Ma l'attaccante classe 2000 è uno abituato a essere un leader, fin da piccolo. Venerdì sera, allo stadio Dall'Ara nella sua città, ha persino esordito con l'Italia con la maglia numero 22 con cui Giacomo Bulgarelli esordì in nazionale ai Mondiali del Cile nel ’62. E pensare che al Bologna, per via della sua corporatura esile, lo avevano scartato, preferendo giocatori più fisici. Al Sassuolo, dove invece prediligono la tecnica, fu scelto alla tenera età di 11 anni, insieme al fratello Enrico. Per i due, che abitavano a Castel Maggiore, Sassuolo non è dietro l’angolo. E la società neroverde mise in regola con un contratto d’assunzione il nonno di Enrico e Giacomo, come autista di pullman, insieme ad altri 6-7 ragazzini. Ora, per Raspadori c'è l'Europeo, da vivere come esperienza e sognare di esserne anche protagonista.