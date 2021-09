Repubblica – Il miglior attacco è la difesa: Mihajlovic allunga la coperta

L'analisi di Repubblica sul gioco di Mihajlovic

Secondo quanto riportato da Repubblica, quest'anno Mihajlovic batterà molto sulla fase difensiva, che significa sacrificio. Prima mossa, spostare Soriano mezzala, ruolo non inedito per lui ma dovrà vivere un adattamento, seconda mossa, chiedere a Schouten di crescere come incontrista. E davanti, con l'arrivo di Arnautovic , il modo di attaccare cambia.

Nello scacchiere tattico di Mihajlovic restano fondamentali le ali, in entrambe le fasi, che dovranno avere comunque buona propensione al sacrificio. Orsolini e Barrow saranno chiamati ad un grande e non scontato lavoro difensivo, loro che sono attaccanti e potrebbero vedere logorante un tipo compito improntato anche alla marcatura. I due sanno però che per accrescere il loro valore saranno chiamati a garantire una completezza che ancora non gli appartiene. Insomma, la squadra spezzata tra attacco e difesa, senza difensori di altissimo livello, non usa più