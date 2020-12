Repubblica – Il leader Da Costa

Con Skorupski infortunato e rientro previsto per il 2021, ci penserà Angelo Da Costa a difendere i rossoblù dagli attacchi avversari.

Il portiere brasiliano è a Bologna da sei anni e si è dimostrato un grande uomo spogliatoio e un grande professionista che si allena sempre come se dovesse andare a giocare la finale di Champions, nonostante sia consapevole di non essere il titolare. Nel passato recente vanta due promozioni in Serie A con Sampdoria e Bologna. In entrambe le occasioni soffiò il posto ai rispettivi portieri titolari, Romero nei blucerchiati e Coppola nei rossoblù, dimostrandosi decisivo e protagonista delle due promozioni. Domenica avrà la sua possibilità contro la Roma di prendersi a carico la squadra e guidarla da vero leader, nessuno può discutere che non si farà trovare pronto.

Fonte: Repubblica