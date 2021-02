Bologna – Il futuro è già qui: l’assist di Sinisa è per Saputo

Dopo la vittoria che allontana la zona calda e scaccia qualche dubbio sulla possibilità di Barrow punta, autore di una doppietta, Mihajlovic ha parlato chiaro.

“Vedremo quanto il club vorrà investire” è la frase di uno che ha capito che quest’anno non si potrà decollare e che per scalare la classifica serviranno tempo e denaro. Per questo il contratto, che scade nel 2023, non è una polizza sul futuro, anche perchè Sinisa non è uno abituato a mettere le radici in un club. Dopo tutto quello che ha passato, è possibile che l’uomo sia cambiato, che si sia persino addolcito, ma è noto che vorrebbe competere per qualcosa di importante e sa che Saputo avrebbe tutti i mezzi per svoltare. Di sicuro il proprietario e il tecnico hanno caratteri diversi. Molto dipenderà dalle offerte che arriveranno a Mihajlovic che, dopo essere stato vicinissimo alla Roma dopo il primo anno, valuterà il suo futuro con la società quando finirà la stagione.

Fonte-Repubblica