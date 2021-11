Repubblica – Il caso Schouten e il ritorno in Olanda

Il punto sulla situazione di Jerdy Schouten e sul suo ritorno in patria.

Poi un nuovo stop, ancora per un fastidio all'anca, nonostante gli approfonditi controlli non abbiano evidenziato la natura del problema. Non un problema da poco per Sinisa Mihajlovic, che già si trova a convivere con un reparto abbastanza corto, e ha più volte cercato di parlare con il giovane mediano, che però a dimostrato tutte le sue fragilità nonostante avesse più volte dimostrato un temperamento forte in passato. Anche l'acquisto di Viola come palliativo, non ha sortito gli effetti sperati per via di un suo comprensibile ritardo di condizione, è dunque plausibile che si torni ad intervenire sul mercato, vista la decisione della società di mandare Schouten in Olanda per un tempo indefinito, dove potrà ritrovare la serenità familiare e curarsi con i propri medici di fiducia: certo non è una fuga da parte del giocatore, la società conta di riaverlo presto e che possa tornare a completa disposizione della squadra.