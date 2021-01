Repubblica – Il calendario del Bologna

Dodicesimo posto in classifica a quota 16, il Bologna ha otto squadre dietro le spalle.

Situazione abbastanza tranquilla alla vigilia della partita contro l’Udinese, che di punti ne hanno 15, uno in meno dei rossoblù, ma navigano comunque in acque tranquille. Più drammatica si prospetta invece la situazione del Genoa, prossimo avversario dei rossoblù. Affidato da poco a Ballardini, il Grifone è infatti penultimo a quota 11, davanti al solo Crotone (9). Dopo la complicata trasferta di oggi pomeriggio col Sassuolo, i rossoblù liguri dell’ ex Mattia Destro potrebbero puntare tutto sullo scontro con il Bologna, i cui tre punti da cogliere a Marassi potrebbero essere vitali per la salvezza.

Fonte- Repubblica