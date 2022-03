Repubblica – Il Bologna vorrebbe rinnovare Svanberg

Il centrocampista ha però programmi più ambiziosi

Il centrocampista probabilmente in estate andrà via e a Casteldebole già da mesi lo sanno. Lo svedese, arrivato ormai alla quarta stagione in rossoblù, vorrebbe andare altrove per competere per traguardi più ambiziosi. Essendo stato acquistato nell’estate 2018 per 4.5 milioni, la sua cessione consentirebbe comunque al Bologna di realizzare un’ottima plusvalenza visto che il giocatore oggi viene valutato 15 milioni. Svanberg però ha il contrato in scadenza a giugno 2023 e se a breve non arrivasse il prolungamento, il Bologna sarebbe costretto a rivedere a ribasso la sua valutazione per non correre il rischio di perderlo a zero. In questi mesi i dirigenti rossoblù hanno fatto intendere che un nuovo accordo si sarebbe trovato non tanto per la volontà del giocatore di rimanere, quanto per la sua riconoscenza alla società che lo ha valorizzato. Nei prossimi giorni Martin Dahlin, agente di Svanberg, è atteso a Casteldebole, per parlare di un eventuale rinnovo.