Repubblica – Il Bologna riparte da Pinzolo: la Salernitana già nel mirino

Debutto in campionato contro la squadra di Castori: la squadra inizia oggi i lavori a Pinzolo

"Per me un calendario vale l'altro", ha sentenziato ieri Sinisa Mihajlovic , lasciando il compito di commentare il nuovo calendario asimettrico a Riccardo Bigon . Il ds ha chiesto lo spirito giusto fin da subito alla squadra in vista della prima giornata di campionato, fissata per il 22 agosto contro la neopromossa Salernitana .

Il dirigente rossoblù l'ha subito definita "una partita da non sbagliare". Dopo aver ricevuto la squadra di Castori, i rossoblù andranno a Bergamo per poi affrontare Verona in casa, Inter fuori e Genoa di nuovo al Dall'Ara. Un inizio equilibrato per il Bologna, che ad ottobre affronterà le prime big: Lazio e Milan in casa e Napoli fuori. La novità di quest'anno è che il calendario sarà asimmetrico. "Il fatto che il ritorno sia diverso dall'andata non cambia nulla, gli avversari vanno affrontati tutti e ci dovremo sempre far trovare pronti", ha spiegato ancora Bigon, che ieri ha raggiunto insieme alla squadra il ritiro di Pinzolo. I rossoblù sono arrivati in Val Rendena alle 19, mentre alle 20 erano a cena. Da stasera anche Lukasz Skorupski salirà in altura coi compagni dopo il rientro dalle vacanze.