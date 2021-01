Repubblica – Ibra pericolo numero uno in area, in media ha segnato più del Bfc

All’andata Zlatan Ibrahimovic aveva già punito con una doppietta il Bologna del suo amico Sinisa Mihajlovic. Dopo un lungo corteggiamento in rossoblù la scorsa stagione, lo svedese ha scelto il Milan e oggi sarà di nuovo avversario.

Tutti i gol(12 complessivi in campionato, tra cui 5 doppiette), Ibra li ha realizzati all’interno dell’area di rigore, mentre è ancora a secco da fuori. E il punto debole dei rossoblù sono proprio i gol incassati dentro l’area, 27 su 33 totali. Il numero 11 rossonero viaggia poi a una media gol di 1,5 reti in ’90 minuti, da solo più di tutto il Bologna, che è a fermo a 1,2. Oggi per fermarlo il tecnico serbo sta pensando all’impiego dal primo minuto di Adama Soumaoro, che con la sua fisicità cercherà di limitare lo svedese in area di rigore, a maggior ragione dopo che lo stesso Tomiyasu nella partita di andata lo aveva sofferto nella marcatura.

