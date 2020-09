Repubblica, i tifosi del Montreal rimproverano Saputo

Dopo la ripresa del campionato, il Montreal Impact ha vinto solo 3 gare e ne ha perse 5. In particolare si registrano 3 k.o. di fila e 10 gol subiti negli ultimi nove giorni. Per il club canadese, ottavo posto in classifica e playoff a rischio (in una lega dove vi accedono in 10 su 14). Tutto ciò ha scatenato l’ira dei tifosi nei confronti di Henry e Saputo accusato di dedicare interesse solo per il Bologna. In questo malumore generale, l’unico che sta riuscendo a strappare applausi è Lappalainen che nel 2021 vestirà rossoblù.