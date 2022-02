Repubblica – I segreti dell’involuzione del Bologna

Perché il Bologna ha smesso di correre? I motivi del calo fisico dei rossoblù

I motivi possono essere molteplici: prima di Natale il Bologna era all'apice della sua condizione fisica, poi sono arrivati la sosta, lo stop per covid, quarantene positivi in squadra; tutte queste situazioni hanno scombussolato la condizione fisica dei rossoblù, che hanno visto un calo delle performance a fronte della crescita dei carichi di lavoro, con sedute straordinarie o giocatori costretti a giocare appena guariti per poi fermarsi nuovamente, vedi Dominguez. Poi ci sono stati i nuovi arrivi di Kasius, simile al primo Hickey, atletico ma con lacune tattiche; Aebischer invece somiglia al primo Dominguez, che negli ultimi due anni ha messo su 6 kg di massa muscolare, ha buoni valori ma deve metter su muscoli, e imparare a lavorare ai ritmi del campionato italiano. Motivo in cui lo staff vede anche la scarsa condizione di Marko Arnautovic, che per superare i problemi fisici deve probabilmente scrollarsi di dosso i regimi ridotti di allenamento del campionato cinese dove ha militato negli ultimi 2 anni, e ritrovare un ritmo degno del nostro campionato.