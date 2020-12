Repubblica – Gli infortuni non si placano: Orsolini torna nel 2021

Rischia di essere già finito il 2020 di Riccardo Orsolini. L’esito dell’esame a cui l’esterno rossoblù si è sottoposto dopo Crotone ha infatti evidenziato una lesione al bicipite femorale destro, con tempi di recupero stimati tra le tre e le quattro settimane. E’ il nono infortunato stagionale, quasi tutti stop di medio- lungo corso, e la quarta lesione muscolare dopo Medel, Mbaye e Sansone. Proprio quest’ultimo sarà chiamato a sostituire il compagno sabato nella trasferta a Milano contro l’Inter. Previsto per la prossima settimana il rientro di Skov Olsen dopo la frattura alla vertebra rimediata in nazionale. Per Mitchell Dijks, operato al piede e fermo da settembre, è possibile un parziale ritorno in gruppo la settimana prossima. Il ginocchio di Santander, invece, sarà un problema fino a primavera.

Fonte-Repubblica