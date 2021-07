Repubblica – Generazione Z e il melting pot del nuovo Bologna

L'età media in ritiro è 23 anni, con 17 nazionalità diverse: l'obiettivo è fare gruppo

La sfida più difficile in questo ritiro forse, per Sinisa Mihajlovic e il suo staff, è coinvolgere giocatori appartenenti alla nuova generazione, chiamata Z, in cui i ragazzi tendono spesso a stare chini sul cellulare.

L'età media del Bologna a Pinzolo è di 23 anni, con un gruppo eterogeneo composto da 17 nazionalità diverse. La lingua è un ostacolo per molti, così come anche le abitudini tra i giocatori sono diverse, in un vero e proprio melting pot rossoblù. Questi giorni servono dunque anche a fare gruppo, oltre che a imbastire i primi dettami tattici. Ieri, nel giorno libero concesso alla squadra, alcuni giocatori hanno pranzato a Madonna di Campiglio allo Chalet Fiat, altri hanno scelto le cascate del Nardis. Non c'erano obblighi, se non quello di divertirsi e fare gruppo. E anche la scelta delle camere non può essere casuale sotto questo punto di vista: VanHoojidonk, appena arrivato, dorme insieme a Orsolini, tra i mattatori del gruppo rossoblù, per agevolarne il coinvolgimento in squadra.