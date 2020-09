Repubblica – Fenucci in quarantena a causa di De Laurentiis

La positività al coronavirus di Aurelio De Laurentiis e la sua presenza all’assemble di Lega hanno creato scompiglio nella giornata di ieri tra i vertici della Serie A.

Il patron del Napoli è risultato affetto dal COVID-19 la sera stessa dopo aver incontrato altri diciannove membri del Consiglio, appartenenti agli altri club del campionato. Tra questi c’era Claudio Fenucci, che ora rimarrà in isolamento fino a che non verrà testata la sua negatività dopo il prossimo tampone al quale verrà sottoposto. L’ad del Bologna non ha avuto contatti con il gruppo squadra, che si allena regolarmente a Casteldebole. Lo riporta La Repubblica.