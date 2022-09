Repubblica – Fenucci a colloquio con la squadra: “Mai visto così”

Nei giorni scorsi l'amministratore delegato Claudio Fenucci ha voluto parlare alla squadra, era il giorno dopo l'esonero di Siniša Mihajlović, per togliere di fatto ogni alibi ai giocatori. Esonerato il tecnico, gli ombrelli sono caduti per tutti e ora il Bologna deve rialzarsi. Il quotidiano riporta il virgolettato di un giocatore, senza svelarne l'identità, sul discorso fatto dall'Ad alla squadra: "Non l'avevamo mai visto così", le parole del calciatore. Fenucci non ha mancato di sottolineare quanto gli sia costato, anche umanamente, prendere la decisione di esonerare Mihajlovic. Il tecnico serbo, invece, ieri ha mandato una lettera di saluto a Gazzetta, non nominando tra i ringraziamenti Di Vaio: Sinisa ritiene che il principale artefice della sua cacciata sia proprio l'attuale diesse.